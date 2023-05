AVALON EMERSON & THE CHARM | Le Hasard Ludique Le Hasard Ludique, 25 mai 2023, Paris.

Le jeudi 25 mai 2023

de 20h00 à 23h00

.Tout public. payant

prévente : 13€ + frais de loc

AVALON EMERSON & THE CHARM sur la scène du Hasard Ludique !

Élevée en Arizona, Avalon Emerson a commencé à faire de la musique à San Francisco avant de déménager à Berlin en 2014. En 2016, elle a sorti l’un des 10 meilleurs morceaux de la décennie d’après le classement de Resident Advisor, ‘The Frontier’, une chanson techno pleine d’émotions et de nuances. Elle a ensuite tourné dans les clubs et festivals les plus célèbres du monde et a remixé Slowdive, Robyn, Four Tet, Lena Platonos et bien d’autres.

Si l’identité musicale d’Avalon Emerson s’est forgée sur le dancefloor, sa musique est également très imprégnée de son amour pour la pop, et de ses affinités avec des groupes comme Oppenheimer Analysis, Cocteau Twins, ou The Magnetic Fields. C’est ce qui se dégage principalement de son projet live Band, Avalon Emerson and the Charm, qu’elle présentera pour la première fois lors de sa prochaine tournée. Rendez-vous le 25 mai au Hasard Ludique !

Le Hasard Ludique 128 Avenue de Saint-Ouen 75018 Paris

