AVALON CELTIC DANCES SALLE DESIRE VALLETTE, 10 février 2023, Saint-VALLIER.

AVALON CELTIC DANCES SALLE DESIRE VALLETTE. Un spectacle à la date du 2023-04-01 (2023-02-10 au ) 20:30. Tarif : 32.5 à 32.5 euros.

L’ESPACE KERAUDY (1-1029023 / 3-1029034) présente : ce spectacle. AVALON CELTIC DANCESLa vie était rude dans l’ouest de l’Irlande… Pour se réchauffer, les irlandais aimaient se retrouver au pub. Dans celui de Dingle, deux rivaux tentent d’emporter le cœur de Mary, la belle à la chevelure rousse… Lequel des deux aura le droit à son amour ? C’est par cette intrigue que débute un show captivant mêlant d’époustouflantes chorégraphies de claquettes, de joyeuses scènes de céilis et les plus belles chansons traditionnelles d’Irlande. Avec une belle énergie et toujours avec élégance, les danseurs se lancent des défis de taille pour vous montrer le meilleur de la verte Erin. Avalon Celtic Dances c’est aussi d’excellents musiciens qui jouent en live et alternent reels, jigs, hornpipes, slow airs de toute beauté. Violons, Uilléann pipes, guitare, flûte, banjo et bodhran s’accordent pour vous faire découvrir les mélodies les plus typiques. « Un voyage fantastique et dépaysant » Le Dauphiné Libéré Numéro téléphone réservation PMR : 02 98 38 00 38.

SALLE DESIRE VALLETTE Saint-VALLIER place saint Désiré Valette 26240

