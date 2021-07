Avallon Avallon Avallon, Yonne Avallon, visite des Jardins Terrasses : Patrimoine et plantes sauvages Avallon Avallon Catégories d’évènement: Avallon

Yonne

Avallon, visite des Jardins Terrasses : Patrimoine et plantes sauvages Avallon, 26 juillet 2021-26 juillet 2021, Avallon. Avallon, visite des Jardins Terrasses : Patrimoine et plantes sauvages 2021-07-26 – 2021-07-26 Ruelle Malos Jardins Terrasses de Traverses

Avallon Yonne EUR 5 5 L’association Traverses qui entretient des jardins terrasses à Avallon (89200) vous invite à les visiter ( 5 niveaux avec escaliers) .

Visite animée par Dominique Verrier-Compain, guide, nature, patrimoine et naturopathe.

Sur réservation. L’association Traverses qui entretient des jardins terrasses à Avallon (89200) vous invite à les visiter ( 5 niveaux avec escaliers) .

Visite animée par Dominique Verrier-Compain, guide, nature, patrimoine et naturopathe.

Sur réservation. dernière mise à jour : 2021-07-07 par

Détails Catégories d’évènement: Avallon, Yonne Étiquettes évènement : Autres Lieu Avallon Adresse Ruelle Malos Jardins Terrasses de Traverses Ville Avallon lieuville 47.48848#3.90987