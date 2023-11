Itinérance du Relais Petite Enfance Availles-Thouarsais, 8 décembre 2023, Availles-Thouarsais.

Availles-Thouarsais,Deux-Sèvres

Le Relais Petite Enfance du Centre Socio Culturel de l’Airvaudais et du Val du Thouet, vient à votre rencontre, au plus près de chez vous, afin de vous proposer ses services. L’itinérance accueille les enfants non scolarisés, accompagnés d’un adulte référent (parents, assistantes maternelles…). Rendez-vous de 9 h 30 à 11 h 30, à la salle des fêtes d’Availles-Thouarsais, le vendredi 8 décembre. Informations auprès du Relais Petite Enfance : 05 49 63 08 87 / ram.avt@csc79.org.

The Centre Socio Culturel de l’Airvaudais et du Val du Thouet?s Relais Petite Enfance (Early Childhood Relay) comes to you, as close as possible to your home, to offer you its services. The itinerant program welcomes children not attending school, accompanied by an adult (parents, childminders, etc.). Appointment from 9.30 am to 11.30 am, at the Availles-Thouarsais village hall, on Friday December 8. Information from the Relais Petite Enfance: 05 49 63 08 87 / ram.avt@csc79.org

El Relais Petite Enfance (Centro de Primera Infancia) del Centre Socio Culturel de l’Airvaudais et du Val du Thouet se acerca a usted, lo más cerca posible de su domicilio, para ofrecerle sus servicios. El centro itinerante acoge a niños no escolarizados, acompañados de un adulto (padres, cuidadores, etc.). Cita de 9.30 a 11.30 h en el ayuntamiento de Availles-Thouarsais el viernes 8 de diciembre. Información en el Relais Petite Enfance: 05 49 63 08 87 / ram.avt@csc79.org

Das Relais Petite Enfance des Centre Socio Culturel de l’Airvaudais et du Val du Thouet kommt ganz in Ihrer Nähe zu Ihnen, um Ihnen seine Dienste anzubieten. Das Angebot richtet sich an Kinder, die noch nicht eingeschult sind und von einer erwachsenen Bezugsperson (Eltern, Kindergärtnerinnen usw.) begleitet werden. Treffpunkt ist am Freitag, den 8. Dezember, von 9:30 bis 11:30 Uhr im Festsaal von Availles-Thouarsais. Informationen über das Relais Petite Enfance: 05 49 63 08 87 / ram.avt@csc79.org

