Availles : une limousine en Poitou ! Availles-Limouzine Availles-Limouzine, 16 septembre 2023, Availles-Limouzine.

Availles : une limousine en Poitou ! 16 et 17 septembre Availles-Limouzine Gratuit. Sur inscription. Toutes les informations concernant l’inventaire du patrimoine de la commune d’Availles-Limouzine sont disponibles sur le site suivant : https://www.patrimoine-nouvelle-aquitaine.fr/SearchMinify/f7a4af303653eac8bbd4002cec27dfaf

L’inventaire du patrimoine d’Availles-Limouzine dans la Vienne est en cours de finalisation. À cette occasion, la commune, les associations locales et le service patrimoine et inventaire de la région Nouvelle-Aquitaine vous convient à une série d’événements comprenant des visites guidées, des randonnées, un Cluedo géant, un spectacle, et bien plus encore. Vous découvrirez l’histoire, les paysages et le patrimoine de cette région située le long de la Vienne.

– Bourg d’Availles :

Visite guidée du bourg de 14h30 à 16h, le samedi et le dimanche.

Rendez-vous sur la place du marché (visite organisée par le service Patrimoine et Inventaire de la Région Nouvelle-Aquitaine).

– CLUEDO de 16h30 à 18h, le samedi et le dimanche :

Nous sommes en l’an 1569, les troupes de l’amiral de Coligny qui assiègent Poitiers menacent le paisible bourg d’Availles. Cependant, le gardien des clés de la ville a été assassiné et les clés ont disparu. Parviendrez-vous à trouver le coupable et à sauver la ville à temps ?

Réservation nécessaire auprès de la mairie, rendez-vous à la porte de la Rivière.

– Maison Pénicault (1 rue des Hortensias) :

Exposition de véhicules Citroën par M. Jean-Claude Wauenzell le samedi après-midi de 14h à 18h.

– La Coudonnière :

Exposition de tracteurs anciens de la marque Zetor le samedi et le dimanche de 14h à 18h.

– Église Saint-Martin :

Soirée de contes et concert autour des contes et légendes d’Availles, présentée par la Compagnie Parolata Sung et la chorale availlaise Chœur d’Arribat. Le spectacle aura lieu à 20h30 dans l’église, avec une place libre.

– Randonnée « Vue d’en haut, Vue d’en bas » – Dimanche matin de 10h à 12h :

Randonnée organisée par l’association LSCal, en partenariat avec le service Patrimoine et Inventaire de la Région Nouvelle-Aquitaine. Vous découvrirez les paysages d’Availles accompagnés d’une lecture environnementale et patrimoniale.

Rendez-vous à 9h45 sur le parking de l’aire de loisirs pour un départ à 10h. Durée approximative de 2 heures.

Availles-Limouzine 1 place de la mairie, 86460 Availles Limouzine Availles-Limouzine 86460 Vienne Nouvelle-Aquitaine 05 49 48 50 16 https://www.availles-limouzine.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 05 49 48 50 13 »}] Située à l’extrême sud du département de la Vienne, Availles-Limouzine est la première commune que l’on traverse en venant de Charente en direction de Poitiers, distante de 65 km. D’une fondation ancienne, la châtellenie d’Availles était au Moyen Âge l’un des fiefs les plus importants de la baronnie de Saint-Germain de Confolens, qui faisait partie de la Basse-Marche. Malgré son opposition, lors de la création des départements, elle a été rattachée à celui de la Vienne, dont elle est devenue le plus petit chef-lieu de canton. Cette vaste commune s’étend sur 5 790 hectares de part et d’autre de la Vienne. Terre de transition entre le Poitou et le Limousin, elle offre un paysage diversifié de plateaux culminant à 209 m d’altitude, ainsi que de petites vallées encaissées aux coteaux boisés. Quatre zones écologiques d’intérêt remarquable (ZNIEFF 1) abritent un grand nombre d’espèces protégées. Le bourg est situé sur les douces pentes de la rive gauche de la Vienne et conserve encore les traces des anciennes fortifications médiévales en son cœur.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T22:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

©Christian Rome