Concours de Cuisine Av Van Gogh Saintes-Maries-de-la-Mer, 13 décembre 2023, Saintes-Maries-de-la-Mer.

Saintes-Maries-de-la-Mer,Bouches-du-Rhône

Grand concours de cuisine dédié aux jeunes chefs entre 7 et 12 ans organisé par le Conservatoire des Cuisines de Camargue-Alpilles au Relais Culturel :.

2023-12-13 15:30:00 fin : 2023-12-13 17:30:00. .

Av Van Gogh Relais Culturel

Saintes-Maries-de-la-Mer 13460 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Cooking competition for young chefs aged 7 to 12 organized by the Conservatoire des Cuisines de Camargue-Alpilles at the Relais Culturel :

Gran concurso de cocina para jóvenes cocineros de 7 a 12 años, organizado por el Conservatorio de Cocina de Camarga-Alpes en el Relais Culturel:

Ein großer Kochwettbewerb für junge Köche zwischen 7 und 12 Jahren, der vom Conservatoire des Cuisines de Camargue-Alpilles im Relais Culturel organisiert wird:

Mise à jour le 2023-11-21 par Office de Tourisme des Saintes Maries de la Mer