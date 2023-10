Halloween Av Van Gogh Saintes-Maries-de-la-Mer, 31 octobre 2023, Saintes-Maries-de-la-Mer.

Saintes-Maries-de-la-Mer,Bouches-du-Rhône

A 13h30, atelier maquillage aux Arènes.

A 16h30, défilé dans les rues du village.

A 17h30, retour aux Arènes pour le goûter des enfants.

De 20h30 à 23h00, venez participer à l’animation du « Marché de la peur » au Camping le clos du Rhône..

Av Van Gogh Comité d’organisation des fêtes saintoises COFS

Saintes-Maries-de-la-Mer 13460 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



At 1:30pm, make-up workshop at the Arènes.

At 4:30pm, parade through the village streets.

At 5:30pm, return to the Arènes for a children’s snack.

From 8:30 pm to 11:00 pm, join in the fun at the « Marché de la peur » at Camping le clos du Rhône.

A las 13.30 h, taller de maquillaje en las Arènes.

A las 16.30 h, desfile por las calles del pueblo.

A las 17.30 h, regreso a las Arènes para la merienda de los niños.

De 20.30 a 23.00 h., « Marché de la peur » en el camping Clos du Rhône.

Um 13:30 Uhr: Schminkworkshop in der Arena.

Um 16:30 Uhr: Umzug durch die Straßen des Dorfes.

Um 17:30 Uhr kehren Sie zur Arena zurück, wo die Kinder einen Imbiss einnehmen.

Von 20.30 bis 23.00 Uhr können Sie an der Animation des « Marktes der Angst » auf dem Campingplatz Le Clos du Rhône teilnehmen.

