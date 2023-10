CINEMA Av Van Gogh Saintes-Maries-de-la-Mer, 22 octobre 2023, Saintes-Maries-de-la-Mer.

Saintes-Maries-de-la-Mer,Bouches-du-Rhône

Un Métier Sérieux



13 septembre 2023 en salle / 1h 41min / Comédie dramatique, Drame, Comédie

De Thomas Lilti

Par Thomas Lilti

Avec Vincent Lacoste, François Cluzet, Adèle Exarchopoulos.

2023-10-22 21:00:00 fin : 2023-10-22 23:00:00. EUR.

Av Van Gogh

Saintes-Maries-de-la-Mer 13460 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Serious business



september 13, 2023 in theaters / 1h 41min / Comedy drama, Drama, Comedy

By Thomas Lilti

By Thomas Lilti

With Vincent Lacoste, François Cluzet, Adèle Exarchopoulos

Un asunto serio



13 septiembre 2023 en cines / 1h 41min / Drama, Comedia

De Thomas Lilti

Por Thomas Lilti

Con Vincent Lacoste, François Cluzet, Adèle Exarchopoulos

Ein seriöser Beruf



13. September 2023 im Kino / 1h 41min / Komödie, Drama, Komödie

Von Thomas Lilti

Von Thomas Lilti

Mit Vincent Lacoste, François Cluzet, Adèle Exarchopoulos

