CINEMA Av Van Gogh Saintes-Maries-de-la-Mer, 22 juillet 2023, Saintes-Maries-de-la-Mer.

Saintes-Maries-de-la-Mer,Bouches-du-Rhône

Vers un avenir radieux



28 juin 2023 en salle / 1h 35min / Comédie dramatique, Drame, Comédie

De Nanni Moretti

Par Francesca Marciano, Nanni Moretti

Avec Nanni Moretti, Margherita Buy, Silvio Orlando

Titre original Il sol dell’avvenire.

2023-07-22 21:00:00 fin : 2023-07-22 23:00:00. EUR.

Av Van Gogh

Saintes-Maries-de-la-Mer 13460 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Towards a bright future



june 28, 2023 in theaters / 1h 35min / Comedy, Drama, Comedy

By Nanni Moretti

By Francesca Marciano, Nanni Moretti

With Nanni Moretti, Margherita Buy, Silvio Orlando

Original title Il sol dell?avvenire

Hacia un futuro brillante



28 junio 2023 en cines / 1h 35min / Drama, Comedia

De Nanni Moretti

De Francesca Marciano, Nanni Moretti

Con Nanni Moretti, Margherita Buy, Silvio Orlando

Título original Il sol dell’avvenire

Auf dem Weg in eine strahlende Zukunft



28. Juni 2023 im Kino / 1h 35min / Drama, Drama, Komödie

Von Nanni Moretti

Von Francesca Marciano, Nanni Moretti

Mit Nanni Moretti, Margherita Buy, Silvio Orlando

Originaltitel Il sol dell’avvenire

Mise à jour le 2023-07-14 par Office de Tourisme des Saintes Maries de la Mer