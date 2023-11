Cinéma au Relais Culturel Av Th.Aubanel Saintes-Maries-de-la-Mer, 12 novembre 2023, Saintes-Maries-de-la-Mer.

Saintes-Maries-de-la-Mer,Bouches-du-Rhône

1h 33min / Animation, Famille, Aventure

De Cal Brunker

Par Bob Barlen, Cal Brunker

Avec Alexandre N’Guyen, Finn Lee-Epp, Lisa Caruso

Titre original Paw Patrol: The Mighty Movie.

2023-11-12 15:00:00 fin : 2023-11-12 17:00:00. EUR.

Av Th.Aubanel Relais Culturel

Saintes-Maries-de-la-Mer 13460 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



1h 33min / Animation, Family, Adventure

From Cal Brunker

By Bob Barlen, Cal Brunker

With Alexandre N’Guyen, Finn Lee-Epp, Lisa Caruso

Original title Paw Patrol: The Mighty Movie

1h 33min / Animación, Familia, Aventura

Por Cal Brunker

Por Bob Barlen, Cal Brunker

Con Alexandre N’Guyen, Finn Lee-Epp, Lisa Caruso

Título original Paw Patrol: The Mighty Movie

1h 33min / Animation, Familie, Abenteuer

Von Cal Brunker

Von Bob Barlen, Cal Brunker

Mit Alexandre N’Guyen, Finn Lee-Epp, Lisa Caruso

Originaltitel Paw Patrol: The Mighty Movie

Mise à jour le 2023-10-31 par Office de Tourisme des Saintes Maries de la Mer