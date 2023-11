Bal des Dimanches Glauques Av. Jean Rabot Crest, 3 décembre 2023, Crest.

Crest,Drôme

Avec Lumbagofolk et TROLL C’est enfin le retour du « Dimanche Glauque » !! Cette année nous limitons à quatre groupes avec priorité donné aux groupes n’ayant pas joué l’année derniére..

2023-12-03 15:00:00 fin : 2023-12-03 19:00:00. .

Av. Jean Rabot Salle Coloriage

Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



With Lumbagofolk and TROLL It’s the return of « Glauque Sunday »! This year we’re limiting the number of bands to four, with priority given to those who didn’t play last year.

Con Lumbagofolk y TROLL ¡Vuelve el « Domingo Glauque »! Este año lo limitamos a cuatro bandas, dando prioridad a las que no tocaron el año pasado.

Mit Lumbagofolk und TROLL gibt es endlich wieder den « Glaukischen Sonntag »! Dieses Jahr beschränken wir uns auf vier Bands, wobei Bands, die im letzten Jahr noch nicht aufgetreten sind, Vorrang haben.

