Fête des abeilles et du miel de Roquevaire – 19e édition Av. Georges Clemenceau Roquevaire, 24 septembre 2023, Roquevaire.

Roquevaire,Bouches-du-Rhône

Bienvenue à la fête de l’abeille et du miel !



Le 24 septembre de 9h à 18h, le groupement apicole d’entraide du Garlaban (GAEG), vous donne rendez-vous salle Raymond Reynaud à Roquevaire pour une journée festive autour de l’abeille et du miel..

2023-09-24 09:00:00 fin : 2023-09-24 18:00:00. .

Av. Georges Clemenceau Salle Raymond Reynaud

Roquevaire 13360 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Welcome to the bee and honey festival!



On September 24, from 9am to 6pm, the Groupement apicole d?entraide du Garlaban (GAEG), invites you to the Salle Raymond Reynaud in Roquevaire for a day of festivities around bees and honey.

Bienvenido al festival de la abeja y la miel



El 24 de septiembre, de 9.00 a 18.00 horas, el Groupement apicole d’entraide du Garlaban (GAEG) celebrará una jornada festiva de la abeja y la miel en la Sala Raymond Reynaud de Roquevaire.

Willkommen zum Fest der Bienen und des Honigs!



Am 24. September von 9 bis 18 Uhr lädt Sie die Groupement apicole d’entraide du Garlaban (GAEG) in den Salle Raymond Reynaud in Roquevaire zu einem Festtag rund um die Biene und den Honig ein.

Mise à jour le 2023-09-12 par Parc Naturel Régional de la Sainte-Baume