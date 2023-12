Ekiden Pau Bearn Av Gaston Lacoste Pau, 17 mars 2024 08:40, Pau.

Pau,Pyrénées-Atlantiques

8h40 – Briefing obligatoire des équipes sur l’aire de départ

9h00 – Départ du premier relayeur

12h30 – Horaire limite du départ du dernier relayeur, ainsi, si le « coureur 5 » n’a pu passer le relais avant cet horaire, le départ du coureur 6 est anticipé. Le résultat final de l’équipe est calculé en ajoutant le temps réalisé par le coureur 6 au temps mesuré lors de l’arrivée du coureur 5.

12h45 – Départ de la première épreuve foulée des enfants

13h30 – Arrêt de l’épreuve.

2024-03-17

Av Gaston Lacoste Stade Tissié

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



8h40 ? Mandatory team briefing at the start area

9h00 ? Departure of the first runner

12h30 ? Deadline for the start of the last runner, so if the « runner 5 » could not pass the relay before this time, the start of runner 6 is anticipated. The final result of the team is calculated by adding the time achieved by runner 6 to the time measured at the arrival of runner 5.

12h45 ? Start of the first children?s race

13h30 ? Stop of the race

8h40 ? Reunión informativa obligatoria del equipo en la zona de salida

9h00 ? Salida del primer corredor

12h30 ? Hora límite para la salida del último corredor, por lo que si el « corredor 5 » no ha podido pasar el relevo antes de esta hora, se anticipa la salida del corredor 6. El resultado final del equipo se calcula sumando el tiempo conseguido por el corredor 6 al tiempo medido en la llegada del corredor 5.

12h45 ? Salida de la primera carrera infantil

13h30 ? Parada de la carrera

8h40 ? Obligatorisches Briefing der Teams im Startbereich

9h00 ? Start des ersten Staffelläufers

12h30 ? Startzeit des letzten Staffelläufers, d. h. wenn Läufer 5 nicht vor dieser Zeit starten kann, startet Läufer 6 früher. Das Endergebnis der Mannschaft wird berechnet, indem die von Läufer 6 erzielte Zeit zu der Zeit addiert wird, die bei der Ankunft von Läufer 5 gemessen wurde.

12h45 ? Start des ersten Wettkampfs « Foulée des enfants »

13h30 ? Ende des Laufs

