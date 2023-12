Démonstration – Fabrication d’une reliure en parchemin Av Gaston Lacoste Pau Catégories d’Évènement: Pau

Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 15:00:00

fin : 2024-03-16 Le « parchemin » proprement dit (mot dérivé de pergamena, « peau de Pergame » a été perfectionné vers le IIe siècle av. J.-C., dans la ville de Pergame. Moins couteux que le cuir, il reste jusqu’au 17e siècle, le matériau de prédilection pour des reliures ordinaires. Il est encore aujourd’hui choisi comme matériau pour les reliures de conservation.

Suivez les étapes de la fabrication d’une reliure en parchemin..

Av Gaston Lacoste Usine des Tramways

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

