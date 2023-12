Rencontre – Autour du parchemin avec Olivier Ixart Av Gaston Lacoste Pau, 9 mars 2024, Pau.

Pau Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-09 15:00:00

fin : 2024-03-09

Qu’est-ce qu’un parchemin ? Comment le fabriquer et pour quel usage ? Comment l’entretenir ou encore mieux le restaurer ? Olivier Ixart , relieur, restaurateur et doreur depuis 40 ans aux Archives départementales des Hautes-Pyrénées, est intervenu sur un grand nombre de parchemins. Il a appris les secrets qui permettent de maintenir en état et de travailler cette matière très particulière.

Venez découvrir son savoir-faire !.

Qu’est-ce qu’un parchemin ? Comment le fabriquer et pour quel usage ? Comment l’entretenir ou encore mieux le restaurer ? Olivier Ixart , relieur, restaurateur et doreur depuis 40 ans aux Archives départementales des Hautes-Pyrénées, est intervenu sur un grand nombre de parchemins. Il a appris les secrets qui permettent de maintenir en état et de travailler cette matière très particulière.

Venez découvrir son savoir-faire !

Qu’est-ce qu’un parchemin ? Comment le fabriquer et pour quel usage ? Comment l’entretenir ou encore mieux le restaurer ? Olivier Ixart , relieur, restaurateur et doreur depuis 40 ans aux Archives départementales des Hautes-Pyrénées, est intervenu sur un grand nombre de parchemins. Il a appris les secrets qui permettent de maintenir en état et de travailler cette matière très particulière.

Venez découvrir son savoir-faire !

EUR.

Av Gaston Lacoste Usine des Tramways

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-26 par OT Pau