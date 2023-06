FEUX DE LA SAINT-JEAN Av. Gambetta, 88000 Épinal Épinal, 24 juin 2023, Épinal.

Épinal,Vosges

Organisés par la Société des fêtes d’Epinal, les feux de la St jean intégreront cette année les clubs de Hockey, Handball, Volleyball, ainsi que l’association Temps danses pour proposer des animations autour de leur pratique sportive. Au programme, en plus de l’allumage de la traditionnelle Chavande : démonstrations sportives, spectacles de danses, concert DJ, restauration et buvette.. Tout public

Samedi 2023-06-24 à 19:00:00 ; fin : 2023-06-25 02:00:00. 0 EUR.

Organized by Epinal?s Société des fêtes, this year?s Fires de la St jean will include Hockey, Handball and Volleyball clubs, as well as the Temps Danses association, offering events based around their sports. On the program, in addition to the lighting of the traditional Chavande: sports demonstrations, dance shows, DJ concerts, food and refreshments.

Organizadas por la Société des fêtes de Epinal, las hogueras de San Juan de este año contarán con la participación de los clubes de hockey, balonmano y voleibol, así como de la asociación Temps Danses, para ofrecer actos en torno a sus actividades deportivas. Además de encender la tradicional Chavande, el programa incluye demostraciones deportivas, espectáculos de danza, un concierto de DJ, comida y bebida.

Die von der Société des fêtes d’Epinal organisierten Johannisfeuer werden in diesem Jahr von den Vereinen Hockey, Handball, Volleyball und dem Verein Temps danses veranstaltet, um Animationen rund um ihre Sportarten anzubieten. Auf dem Programm stehen neben dem Anzünden der traditionellen Chavande: Sportvorführungen, Tanzvorführungen, DJ-Konzerte, Essen und Trinken.

