Marché du Prado Av. du Prado Marseille 8e Arrondissement

Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2022-01-01 07:30:00

fin : 2023-12-31 13:00:00

Du lundi au samedi, l’animation de la place Castellane se voit prolongée sur une grande partie de l’avenue du Prado..

Le marché du Prado est l’un des principaux de la ville, et se tient le matin.



Côté impair – Rond-point Métro Castellane : du lundi au samedi

Côté pair : mardi, jeudi et samedi



Il propose des produits alimentaires divers et manufacturés.



Carré artisans : le vendredi (côté pair – Rond-point Métro Castellane).



Marché aux fleurs le vendredi aussi mais côté opposé de l’avenue.



Av. du Prado Rond point Castellane à Périer (côté pair)

Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Mise à jour le 2023-12-21