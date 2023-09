LA DEVOISELLE – SPECTACLE COMPAGNIE DIDIER THERON – RÉSURRECTION Av. du Pic Saint-Loup Saint-Gély-du-Fesc, 9 décembre 2023, Saint-Gély-du-Fesc.

Saint-Gély-du-Fesc,Hérault

Résurrection est une célébration qui dit tout : le drame, le chemin, l’humanité, la joie. »

Didier Théron, décembre 2019.

2023-12-09 fin : 2023-12-09 . EUR.

Av. du Pic Saint-Loup

Saint-Gély-du-Fesc 34980 Hérault Occitanie



Resurrection is a celebration that says it all: the drama, the path, the humanity, the joy. »

Didier Théron, December 2019

La Resurrección es una celebración que lo dice todo: el drama, el viaje, la humanidad, la alegría

Didier Théron, diciembre de 2019

Auferstehung ist eine Feier, die alles sagt: das Drama, den Weg, die Menschlichkeit, die Freude. »

Didier Théron, Dezember 2019

