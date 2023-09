LA DEVOISELLE – SPECTACLE GISÈLE HALIMI – UNE FAROUCHE LIBERTÉ Av. du Pic Saint-Loup Saint-Gély-du-Fesc, 30 novembre 2023, Saint-Gély-du-Fesc.

Ce spectacle s’appuie sur le livre d’entretiens avec Gisèle Halimi réalisés par la journaliste Annick Cojean, Une farouche liberté (publié aux éditions Grasset en 2020), et raconte soixante-dix ans de combats, d’engagement au service de la justice et de la cause féminine menés par cette femme d’exception..

The show is based on journalist Annick Cojean?s book of interviews with Gisèle Halimi, Une farouche liberté (published by Grasset in 2020), and recounts seventy years of struggle and commitment to justice and the cause of women by this exceptional woman.

El espectáculo se basa en el libro de entrevistas con Gisèle Halimi, Une farouche liberté (publicado por Grasset en 2020), de la periodista Annick Cojean, y narra los setenta años de lucha por la justicia y la causa de las mujeres liderados por esta mujer excepcional.

Das Stück basiert auf dem Interviewbuch der Journalistin Annick Cojean mit Gisèle Halimi, Une farouche liberté (erschienen 2020 bei Grasset), und erzählt von den siebzig Jahren Kampf, Einsatz für Gerechtigkeit und die Sache der Frauen, die diese außergewöhnliche Frau geführt hat.

