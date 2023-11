Les oiseaux du bassin Av du Commandant David Allegre Andernos-les-Bains, 21 novembre 2023, Andernos-les-Bains.

Andernos-les-Bains,Gironde

L’étang et les anciens réservoirs à poissons des Quinconces sont particulièrement appréciés des oiseaux que vous pourrez observer au cours de cette balade nature, avec Béatrice Guide nature..

2023-11-21 fin : 2023-11-21 . EUR.

Av du Commandant David Allegre Port Ostréicole – étang David Allègre

Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The pond and the old fish tanks of the Quinconces are particularly appreciated by the birds that you will be able to observe during this nature walk, with Béatrice Nature Guide.

El estanque y las antiguas peceras de los Quinconces son especialmente populares entre las aves, que podrá observar durante este paseo por la naturaleza con Béatrice, una guía naturalista.

Der Teich und die ehemaligen Fischbehälter von Quinconces sind besonders beliebt bei Vögeln, die Sie auf diesem Naturspaziergang mit Naturführerin Béatrice beobachten können.

Mise à jour le 2023-11-03 par OT Andernos-les-Bains