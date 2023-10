Flip Flap, petite huître d’Andernos Av du Commandant David Allegre Andernos-les-Bains, 24 octobre 2023, Andernos-les-Bains.

Andernos-les-Bains,Gironde

L’aventure de Flip Flap vous emmènera sur les traces de l’ostréiculture. Au programme, découverte des outils ostréicoles et des prédateurs de l’huître, suivi d’un rallye photos et d’une récompense à dévorer. Une animation ludique et pédagogique pour tout le monde, proposée par Aurélie du club de voile S.N.A !

Adaptée aux plus de 6 ans.

Durée 2h..

2023-10-24 fin : 2023-10-24 . EUR.

Av du Commandant David Allegre Port Ostréicole – Entrée Quai Lahillon

Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Flip Flap’s adventure will take you on the trail of oyster farming. On the program, discovery of oyster farming tools and oyster predators, followed by a photo rally and a reward to devour. A fun and educational activity for everyone, proposed by Aurélie from the S.N.A. sailing club!

Suitable for children over 6 years old.

Duration 2 hours.

La aventura de Flip Flap le llevará a recorrer la granja de ostras. En el programa, descubrimiento de las herramientas de ostricultura y de los depredadores de ostras, seguido de un rally fotográfico y una recompensa para devorar. Una actividad lúdica y educativa para todos, ¡propuesta por Aurélie del club náutico S.N.A.!

Apta para niños mayores de 6 años.

Duración 2 horas.

Das Abenteuer von Flip Flap führt Sie auf die Spuren der Austernzucht. Auf dem Programm stehen die Entdeckung der Werkzeuge der Austernzüchter und der Räuber der Auster, gefolgt von einer Fotorallye und einer Belohnung, die es zu verschlingen gilt. Eine spielerische und pädagogische Animation für alle, angeboten von Aurélie vom Segelclub S.N.A!

Geeignet für Kinder ab 6 Jahren.

Dauer: 2 Stunden.

