Courir à Pau Av Doyen Poplawski Pau, 4 février 2024 10:00, Pau.

Pau,Pyrénées-Atlantiques

L’association ASM section Course sur Route et Marche organise le 04 février 2024 la 37ème édition de Courir à Pau. Un événement emblématique pour la Ville de Pau et son territoire, qui regroupe plus de 700 participants chaque année. Que ce soit pour améliorer votre chrono, vous challenger ou tout simplement passer un bon moment en famille ou entre amis, venez découvrir ce parcours roulant qui se clôt sur la piste du stade André Lavie, devant un public nombreux.

Nouveauté cette année : des meneurs d’allure seront présents pour vous mener vers votre record !.

2024-02-04 fin : 2024-02-04 . EUR.

Av Doyen Poplawski Stade André Lavie

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The ASM road running and walking association is organizing the 37th edition of Courir à Pau on February 04, 2024. An emblematic event for the city of Pau and its surrounding area, it attracts over 700 participants every year. Whether you want to improve your time, challenge yourself or simply have a good time with family and friends, come and discover this rolling course which finishes on the track of the André Lavie stadium, in front of a large audience.

New this year: pacemakers will be on hand to guide you towards your record!

El 04 de febrero de 2024, la sección de Carreras y Marcha en Ruta de la ASM organiza la 37ª edición de Courir à Pau. Evento emblemático para la ciudad de Pau y sus alrededores, atrae cada año a más de 700 participantes. Si quiere mejorar su tiempo, ponerse a prueba o simplemente pasar un buen rato con la familia y los amigos, venga a descubrir este recorrido ondulado que termina en la pista del estadio André Lavie, ante un numeroso público.

Novedad de este año: ¡habrá marcapasos para guiarte hacia tu récord!

Der Verein ASM section Course sur Route et Marche organisiert am 04. Februar 2024 die 37. Ausgabe von Courir à Pau. Ein symbolträchtiges Ereignis für die Stadt Pau und ihre Umgebung, an dem jedes Jahr mehr als 700 Teilnehmer teilnehmen. Ob Sie Ihre Zeit verbessern, sich selbst herausfordern oder einfach nur einen schönen Moment mit der Familie oder Freunden verbringen möchten, entdecken Sie diesen rollenden Parcours, der auf der Laufbahn des Stadions André Lavie vor einem zahlreichen Publikum endet.

Neu in diesem Jahr: Es werden auch Pacemaker anwesend sein, die Sie zu Ihrem Rekord führen!

Mise à jour le 2023-12-06 par OT Pau