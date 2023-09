Octobre Rose 2023 – Rencontres entre filles Av. des Canadiens Le Tréport, 26 octobre 2023, Le Tréport.

Le Tréport,Seine-Maritime

L’AST Football organise des rencontres entre filles au gymnase Léo LAGRANGE. Possibilité de venir en individuel ou en équipes. Participation de 2 euros minimum au profit de Bout de chemin..

2023-10-26 19:00:00 fin : 2023-10-26 . .

Av. des Canadiens Gymnase Léo Lagrange

Le Tréport 76470 Seine-Maritime Normandie



AST Football organizes games for girls at the Léo LAGRANGE gymnasium. Individuals and teams are welcome. Minimum 2 euros donation to Bout de chemin.

AST Football organiza partidos para chicas en el gimnasio Léo LAGRANGE. Se admiten individuales y equipos. Se donará un mínimo de 2 € a Bout de chemin.

Der AST Fußball organisiert Treffen für Mädchen in der Sporthalle Léo LAGRANGE. Es besteht die Möglichkeit, als Einzelperson oder in Mannschaften zu kommen. Teilnahmegebühr von mindestens 2 Euro zugunsten von Bout de chemin.

Mise à jour le 2023-09-20 par Normandie Tourisme / Attitude Manche