Octobre Rose 2023 – Initiation au kraft maga Av. des Canadiens Le Tréport, 20 octobre 2023, Le Tréport.

Le Tréport,Seine-Maritime

Initiation au kraft maga au dojo du gymnase Léo Lagrange avec l’AST Full contact et l’association Bout de chemin..

2023-10-20 18:00:00 fin : 2023-10-20 19:30:00. .

Av. des Canadiens Gymnase Léo Lagrange

Le Tréport 76470 Seine-Maritime Normandie



Introduction to kraft maga at the Léo Lagrange gymnasium dojo with AST Full contact and the Bout de chemin association.

Iniciación al kraft maga en el dojo del gimnasio Léo Lagrange con AST Full contact y la asociación Bout de chemin.

Einführung in Kraft Maga im Dojo des Gymnasiums Léo Lagrange mit dem AST Full Contact und dem Verein Bout de chemin.

Mise à jour le 2023-09-20 par Normandie Tourisme / Attitude Manche