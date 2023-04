Parc thermal et fête portugaise Av. des Bains & Place des Villes Jumelées Avenue Lou Hemmer Mondorf-les-Bains, L-5627 Luxembourg, 4 juin 2023, Mondorf-les-Bains.

Parc thermal et fête portugaise Dimanche 4 juin, 10h30 Av. des Bains & Place des Villes Jumelées Avenue Lou Hemmer Mondorf-les-Bains, L-5627 Luxembourg

Visite libre du parc thermal de Mondorf-les-Bains (45ha) et participation à la fête portugaise.

La visite libre du parc se propose particulièrement bien en cette période de belles floraisons. N’oubliez pas votre appareil photo!

Créé en 1886 par le botaniste, collectionneur, paysagiste français, Edouard André, connu pour son Traité général de la composition des parcs et jardins en 1879. Il conçut notamment les célèbres parcs prestigieux de Monte-Carlo, de Sefton-Park à Liverpool, la Roseraie de l’Haÿ-les-Roses à Paris ou encore le jardin botanique à Bruxelles et…. celui de Luxembourg-Ville (Parc Municipal). Edouard André est spécialiste des jardins anglais du XIXe siècle et particulièrement des jardins en creux, munis de ponts. Il dessine à Mondorf un parc calme, reposant, où il fait bon cheminer le long des allées ombragées et se détendre sur un des nombreux bancs. Il offre aujourd’hui de nombreuses animations familiales qui respectent l’idée initiale de son créateur : permettre à tout un chacun de profiter pleinement de la nature.

Le jardin à la française, situé aux abords immédiats de l’Orangerie vient élégamment prolonger la terrasse de ce beau bâtiment, destiné aux réceptions et aux banquets raffinés. Il s’intègre dans le parc thermal grâce à ses haies de buis basses, ses fontaines et ses sculptures. Il a été créé en 2002 faisant suite aux travaux de rénovation de l’Orangerie.

Distraction idéale pour les familles, le golf paysager propose un parcours de 18 trous totalement intégré dans la nature. Une façon originale pour s’amuser en plein air. Plus original qu’un mini-golf, l’easy-golf vient compléter de manière naturelle la liste des attractions du parc.Le labyrinthe pédagogique de plus de 1.300 m2 est constitué de 17 prairies fleuries différentes entrecoupées d’allées engazonnées et de zones de repos agrémentées de bancs. Il invite à la découverte et à l’apprentissage. La nature peut s’y exprimer et se renouveler en nous offrant une myriade de couleurs et de parfums. Chaque prairie fleurie est composée d’une vingtaine de variétés de fleurs offrant une diversité floristique exceptionnelle. 34 panneaux pédagogiques y sont installés ce jardin. Le Syndicat d’Initiative de la Ville de Mondorf, met à disposition des promeneurs des barques et des pédalos pour naviguer sur la Gander. Cette petite rivière qui fait office de frontière entre la France et le Luxembourg.

La variété des essences et des fleurs du Parc thermal offre à ces butineuses infatigables un terrain de « chasse » de prédilection. Pas moins de 3 ruches produisent chaque année un miel bio délicieux.

150 arbres de 9 espèces et 52 variétés de fruits différents composent le verger du parc thermal avec des pommiers, poiriers, cerisiers, noyers, mirabelliers, pruniers, pêchers, cognassiers, abricotiers.

La Roseraie à l’anglaise de Mondorf-les-Bains a la particularité d’associer aux 3.000 rosiers déjà présents, des plantes arbustives, des vivaces, des graminées et des bulbes rendant à l’ensemble un aménagement paysager naturel où les lignes droites et les symétries sont proscrites.

Le 4 juin Mondorf-les-Bains plonge les visiteurs également dans la culture protugaise, avec chants, danses et spécialités culinaires (place des villes jumelées)

Av. des Bains & Place des Villes Jumelées Avenue Lou Hemmer Mondorf-les-Bains, L-5627 Luxembourg Mondorf-les-bains Mondorf-les-Bains Canton Remich +352 23 66 75 75 https://www.mondorf-les-bains.lu Visite libre du parc thermal de Mondorf-les-Bains (45ha) et participation à la fête portugaise. La visite libre du parc se propose particulièrement bien en cette période de belles floraisons. N’oubliez pas votre appareil photo! Créé en 1886 par le botaniste, collectionneur, paysagiste français, Edouard André, connu pour son Traité général de la composition des parcs et jardins en 1879. Il conçut notamment les célèbres parcs prestigieux de Monte-Carlo, de Sefton-Park à Liverpool, la Roseraie de l’Haÿ-les-Roses à Paris ou encore le jardin botanique à Bruxelles et…. celui de Luxembourg-Ville (Parc Municipal). Edouard André est spécialiste des jardins anglais du XIXe siècle et particulièrement des jardins en creux, munis de ponts. Il dessine à Mondorf un parc calme, reposant, où il fait bon cheminer le long des allées ombragées et se détendre sur un des nombreux bancs. Il offre aujourd’hui de nombreuses animations familiales qui respectent l’idée initiale de son créateur : permettre à tout un chacun de profiter pleinement de la nature. Le jardin à la française, situé aux abords immédiats de l’Orangerie vient élégamment prolonger la terrasse de ce beau bâtiment, destiné aux réceptions et aux banquets raffinés. Il s’intègre dans le parc thermal grâce à ses haies de buis basses, ses fontaines et ses sculptures. Il a été créé en 2002 faisant suite aux travaux de rénovation de l’Orangerie. Distraction idéale pour les familles, le golf paysager propose un parcours de 18 trous totalement intégré dans la nature. Une façon originale pour s’amuser en plein air. Plus original qu’un mini-golf, l’easy-golf vient compléter de manière naturelle la liste des attractions du parc.Le labyrinthe pédagogique de plus de 1.300 m2 est constitué de 17 prairies fleuries différentes entrecoupées d’allées engazonnées et de zones de repos agrémentées de bancs. Il invite à la découverte et à l’apprentissage. La nature peut s’y exprimer et se renouveler en nous offrant une myriade de couleurs et de parfums. Chaque prairie fleurie est composée d’une vingtaine de variétés de fleurs offrant une diversité floristique exceptionnelle. 34 panneaux pédagogiques y sont installés ce jardin. Le Syndicat d’Initiative de la Ville de Mondorf, met à disposition des promeneurs des barques et des pédalos pour naviguer sur la Gander. Cette petite rivière qui fait office de frontière entre la France et le Luxembourg. La variété des essences et des fleurs du Parc thermal offre à ces butineuses infatigables un terrain de « chasse » de prédilection. Pas moins de 3 ruches produisent chaque année un miel bio délicieux. 150 arbres de 9 espèces et 52 variétés de fruits différents composent le verger du parc thermal avec des pommiers, poiriers, cerisiers, noyers, mirabelliers, pruniers, pêchers, cognassiers, abricotiers. La Roseraie à l’anglaise de Mondorf-les-Bains a la particularité d’associer aux 3.000 rosiers déjà présents, des plantes arbustives, des vivaces, des graminées et des bulbes rendant à l’ensemble un aménagement paysager naturel où les lignes droites et les symétries sont proscrites. Le 4 juin Mondorf-les-Bains plonge les visiteurs également dans la culture portugaise, avec chants, danses et spécialités culinaires (place des villes jumelées) parking

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-04T10:30:00+02:00 – 2023-06-04T19:00:00+02:00

2023-06-04T10:30:00+02:00 – 2023-06-04T19:00:00+02:00

© vommune de Mondorf-les-Bains