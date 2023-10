CHAMPIONNAT DE FRANCE DE DESCENTE -15 ANS ET COUPE DE FRANCE Av. de la République Épinal, 27 octobre 2023, Épinal.

Épinal,Vosges

L’AS Gérardmer Canoë Kayak et le Comité Départemental des Vosges organisent les championnats de France de descente des – de 15 ans et la finale de coupe de France 2023 du 27 au 29 octobre prochain sur le bassin d’Epinal. Pas moins de 300 compétiteurs sont attendus sur 3 journées de courses sur les bassin du Centre Ville et Natur’O.

Spectacle en eau vive assuré !. Tout public

Vendredi 2023-10-27 09:00:00 fin : 2023-10-29 18:00:00. 0 EUR.

Av. de la République Base Natur’O

Épinal 88000 Vosges Grand Est



AS Gérardmer Canoë Kayak and the Comité Départemental des Vosges are organizing the French downhill championships for ? 15 year-olds and the 2023 French Cup final from October 27 to 29 on the Epinal basin. No fewer than 300 competitors are expected over 3 days of racing on the Centre Ville and Natur’O basins.

Whitewater spectacle guaranteed!

El AS Gérardmer Canoë Kayak y el Comité Departamental de los Vosgos organizan los campeonatos de Francia de descenso para jóvenes de 15 años y la final de la Copa de Francia 2023 del 27 al 29 de octubre en la cuenca de Epinal. Se esperan no menos de 300 competidores durante 3 días de carreras en las piscinas del Centre Ville y Natur’O.

Un espectáculo de aguas bravas garantizado

Der AS Gérardmer Canoë Kayak und das Comité Départemental des Vosges organisieren die französischen Abfahrtsmeisterschaften der ? 15-Jährigen und das Finale des französischen Pokals 2023 vom 27. bis 29. Oktober auf dem Becken von Epinal. Nicht weniger als 300 Wettkämpfer werden an drei Renntagen auf den Becken Centre Ville und Natur’O erwartet.

Wildwasser-Spektakel garantiert!

