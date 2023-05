Projection – En ce Jardin – Dans le cadre « Les Rendez-vous aux Jardins » Av. de la Division du Texas, 2 juin 2023, Die.

Die,Drôme

Documentaire suivi d’une rencontre avec la réalisatrice Natacha Boutkevitch..

2023-06-02 à 21:00:00 ; fin : 2023-06-02 . .

Av. de la Division du Texas Cinéma Le Pestel

Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Documentary followed by a meeting with director Natacha Boutkevitch.

Documental seguido de un encuentro con la directora Natacha Boutkevitch.

Dokumentarfilm, gefolgt von einem Treffen mit der Regisseurin Natascha Boutkevitch.

Mise à jour le 2023-05-25 par Office de Tourisme du Pays Diois