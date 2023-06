2ème National Féminin de pétanque Av. de la 1ère Armée Bourg-de-Péage, 1 juillet 2023, Bourg-de-Péage.

Bourg-de-Péage,Drôme

Concours réservés aux licenciées de la FFPJP et des fédérations affiliées à la

FIPJP.

2023-07-01 à ; fin : 2023-07-02 . .

Av. de la 1ère Armée Stade Jean Bouin

Bourg-de-Péage 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Competitions reserved for members of the FFPJP and federations affiliated to the

FIPJP

Competiciones reservadas a los miembros de la FFPJP y a las federaciones afiliadas a la

FIPJP

Wettbewerbe, die den Lizenznehmerinnen der FFPJP und der an die FFPJP angeschlossenen Verbände vorbehalten sind

FIPJP

Mise à jour le 2023-06-03 par Valence Romans Tourisme