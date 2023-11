Atelier « Dessine ton manga » Av. Charles de Gaulle Carpiquet, 4 novembre 2023, Carpiquet.

Carpiquet,Calvados

À partir de 14h30 atelier avec le mangaka Djiguito. Dans cet atelier, apprenez à dessiner votre manga durée 1h30. L’artiste Mookimax réalisera également en live une toile de street art sur le thème du manga.

Infos et réservation obligatoire au 02 31 71 20 20..

2023-11-04 14:30:00

Av. Charles de Gaulle Bibliothèque de Carpiquet

Carpiquet 14650 Calvados Normandie



From 2.30pm, workshop with mangaka Djiguito. In this workshop, learn how to draw your own manga, lasting 1h30. Artist Mookimax will also create a live manga-themed street art canvas.

Information and booking required on 02 31 71 20 20.

A partir de las 14.30 h: taller con el mangaka Djiguito. En este taller, aprenda a dibujar su propio manga durante 1h30. El artista Mookimax también creará un lienzo de arte callejero en directo sobre el tema del manga.

Información y reservas en el 02 31 71 20 20.

Ab 14:30 Uhr Workshop mit dem Mangaka Djiguito. In diesem Workshop lernen Sie, Ihren Manga zu zeichnen. Dauer: 1,5 Stunden. Der Künstler Mookimax wird außerdem live ein Streetart-Bild zum Thema Manga anfertigen.

Infos und Reservierung erforderlich unter 02 31 71 20 20.

