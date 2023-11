Exposition « À la découverte du manga » Av. Charles de Gaulle Carpiquet, 30 octobre 2023, Carpiquet.

Carpiquet,Calvados

Découvrez les richesses de la bande-dessinée japonaise à travers son histoire, ses spécificités et ses codes. Une exposition composée de seize kakémonos ainsi qu’une sélection de mangas, conçue par l’association franco-japonaise AFuJi, à destination de tous les publics, du néophyte jusqu’au fan avisé..

Vendredi 2023-10-30 fin : 2023-11-10 . .

Av. Charles de Gaulle Bibliothèque de Carpiquet

Carpiquet 14650 Calvados Normandie



Discover the richness of Japanese comics through their history, specificities and codes. An exhibition featuring sixteen kakemonos and a selection of manga, designed by the Franco-Japanese association AFuJi, aimed at all audiences, from neophytes to well-informed fans.

Descubra la riqueza del cómic japonés a través de su historia, sus especificidades y sus códigos. Una exposición con dieciséis kakemonos y una selección de manga, concebida por la asociación franco-japonesa AFuJi, dirigida a todos, desde principiantes hasta aficionados experimentados.

Entdecken Sie den Reichtum der japanischen Comics anhand ihrer Geschichte, ihrer Besonderheiten und ihrer Codes. Eine Ausstellung mit sechzehn Kakemonos und einer Auswahl an Mangas, die von der französisch-japanischen Vereinigung AFuJi konzipiert wurde und sich an alle richtet, vom Neuling bis zum erfahrenen Fan.

Mise à jour le 2023-10-31 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité