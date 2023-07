Les princesses de la nuit Av. Capitaine Georges Guynemer Avenue du, 14000 Caen Caen, 25 août 2023, Caen.

Caen,Calvados

Dans le cadre de la nuit internationale de la chauve-souris, faisons face aux mystères qui les entourent. En partenariat avec le Groupe Mammalogique Normand.

La séance du 25 août aura lieu au parc Claude Decaen.

La séance du 26 aura lieu rue de Cornouailles.

Réservation obligatoire au 02-31-30-48-38 ou à conseillershorticoles@caen.fr.

2023-08-25 20:00:00 fin : 2023-08-25 22:00:00. .

Av. Capitaine Georges Guynemer Avenue du, 14000 Caen Parc Claude Decaen

Caen 14000 Calvados Normandie



As part of International Bat Night, let’s face up to the mysteries surrounding bats. In partnership with the Groupe Mammalogique Normand.

The August 25 session will take place in Parc Claude Decaen.

The session on the 26th will take place in rue de Cornouailles.

Reservations essential on 02-31-30-48-38 or conseillershorticoles@caen.fr

En el marco de la Noche Internacional de los Murciélagos, echemos un vistazo a los misterios que los rodean. En colaboración con el Groupe Mammalogique Normand.

La sesión del 25 de agosto tendrá lugar en el Parc Claude Decaen.

La sesión del 26 de agosto tendrá lugar en la rue de Cornouailles.

Imprescindible reservar en el 02-31-30-48-38 o en conseillershorticoles@caen.fr

Stellen wir uns im Rahmen der Internationalen Nacht der Fledermäuse den Geheimnissen, die sie umgeben. In Partnerschaft mit der Groupe Mammalogique Normand.

Die Sitzung vom 25. August findet im Parc Claude Decaen statt.

Die Sitzung am 26. findet in der Rue de Cornouailles statt.

Reservierungen sind erforderlich unter 02-31-30-48-38 oder conseillershorticoles@caen.fr

