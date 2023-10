La Fièvre du Vendredi Soir Av. Amédée Terrail Aouste-sur-Sye, 10 novembre 2023, Aouste-sur-Sye.

Aouste-sur-Sye,Drôme

Pour ses 25 ans, les clowns et les chanteurs de 1,2,3, Soleil! ont décidé de faire la fête!

Les artistes vous ouvre leur univers et font de la salle des Fêtes de Aouste-sur-Sye un petit écrin de chaleur et de musique!.

2023-11-10 19:00:00 fin : 2023-11-10 . EUR.

Av. Amédée Terrail Salle des Fêtes

Aouste-sur-Sye 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



For their 25th anniversary, the clowns and singers of 1,2,3, Soleil! have decided to celebrate!

The artists open up their world to you, turning the Salle des Fêtes in Aouste-sur-Sye into a warm, musical showcase!

Con motivo de su 25 aniversario, los payasos y cantantes de 1,2,3, Soleil! han decidido celebrarlo

Los artistas le abren las puertas de su mundo y convierten la Salle des Fêtes de Aouste-sur-Sye en un cálido escenario musical

Anlässlich ihres 25-jährigen Bestehens haben die Clowns und Sänger von 1,2,3, Soleil! beschlossen, ein Fest zu feiern!

Die Künstler öffnen Ihnen ihre Welt und verwandeln den Festsaal von Aouste-sur-Sye in ein kleines Schmuckkästchen voller Wärme und Musik!

Mise à jour le 2023-10-24 par Office de tourisme Cœur de Drôme – Pays de Crest et de Saillans