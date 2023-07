il était une fois la provence a lauris AV Alphonse Daudet 5, 84360 Lauris Lauris, 10 juillet 2023, Lauris.

Thomas et Barbara deux comédiens du vaucluse, propose deux semaines de créations avec les enfants du centre de loisir de la ville de Lauris.

ils co construisent des contes et légendes ensemblent autour d’atelier de médiation et les mettents en scéne.

DU 10 juillet au 21 juillet

représentations le 21 juillet

(tout les échangent seront enregistré et ferons l’objet de podcast)

2023-07-10T09:30:00+02:00 – 2023-07-10T11:30:00+02:00

2023-07-21T09:30:00+02:00 – 2023-07-21T19:00:00+02:00

