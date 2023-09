Cyclo cross de Saint-Pierre-Lafeuille Auzole Saint-Pierre-Lafeuille, 1 octobre 2023, Saint-Pierre-Lafeuille.

Saint-Pierre-Lafeuille,Lot

Retour du Cyclo Cross au Domaine d’Auzole le dimanche 1er octobre.

Il y aura des chicanes, des devers, du sous bois, des planches, de la musique, des frites et de la bière !

Spectacle garanti, ça se passe à Saint-Pierre-Lafeuille au Domaine d’Auzole le 1er octobre !.

2023-10-01 10:00:00 fin : 2023-10-01 16:00:00. EUR.

Auzole Domaine d’Auzole

Saint-Pierre-Lafeuille 46090 Lot Occitanie



The Cyclo Cross returns to Domaine d’Auzole on Sunday, October 1.

There’ll be chicanes, switchbacks, undergrowth, planks, music, French fries and beer!

Guaranteed to be a spectacle, it takes place in Saint-Pierre-Lafeuille at the Domaine d’Auzole on October 1!

El Cyclo Cross vuelve al Domaine d’Auzole el domingo 1 de octubre.

Habrá chicanes, zigzags, maleza, tablas, música, patatas fritas y cerveza

Un espectáculo garantizado que tendrá lugar en Saint-Pierre-Lafeuille, en el Domaine d’Auzole, el 1 de octubre

Rückkehr des Cyclo Cross in der Domaine d’Auzole am Sonntag, den 1. Oktober.

Es wird Schikanen, Devers, Unterholz, Bretter, Musik, Pommes und Bier geben!

Spektakel garantiert, es findet in Saint-Pierre-Lafeuille auf der Domaine d’Auzole am 1. Oktober statt!

Mise à jour le 2023-09-13 par OT Cahors – Vallée du Lot