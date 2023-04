Benestraka (marche), 23 avril 2023, Auzits.

A partir de 8h salle des fêtes d’Auzits: « Benestraka » 3 randonnées au choix (petite moyenne ou grande) gratuites. Suivi d’un repas, inscriptions au repas au 07 70 00 50 19 du 1/04 au 15/04..

2023-04-23 à ; fin : 2023-04-23 . .

Auzits 12390 Aveyron Occitanie



From 8am in the village hall of Auzits: « Benestraka » 3 free hikes of your choice (small, medium or large). Followed by a meal, registration for the meal on 07 70 00 50 19 from 1/04 to 15/04.

A partir de las 8h en el ayuntamiento de Auzits: « Benestraka » 3 excursiones gratuitas (pequeña, mediana o grande). Seguido de una comida, inscripción para la comida en el 07 70 00 50 19 del 1/04 al 15/04.

Ab 8 Uhr Festsaal von Auzits: « Benestraka » 3 kostenlose Wanderungen zur Auswahl (klein, mittel oder groß). Anschließend gibt es ein Essen. Anmeldung zum Essen unter 07 70 00 50 19 vom 1.4. bis 15.4.

Mise à jour le 2022-12-01 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS RIGNACOIS