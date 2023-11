Concert de Noël Auzebosc, 15 décembre 2023, Auzebosc.

Auzebosc,Seine-Maritime

Assistez au concert de Noël des ensembles vocaux Bella Vocce d’Yvetot et Vocce de Yerville, au sein de l’église d’Auzebosc..

2023-12-15 20:00:00 fin : 2023-12-15 . .

Auzebosc 76190 Seine-Maritime Normandie



Attend the Christmas concert by vocal ensembles Bella Vocce d?Yvetot and Vocce de Yerville, at Auzebosc church.

Asista al concierto de Navidad de los conjuntos vocales Bella Vocce d’Yvetot y Vocce de Yerville, en la iglesia de Auzebosc.

Besuchen Sie das Weihnachtskonzert der Vokalensembles Bella Vocce aus Yvetot und Vocce aus Yerville in der Kirche von Auzebosc.

Mise à jour le 2023-11-10 par Normandie Tourisme / Attitude Manche