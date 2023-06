Concert du quator d’accordéons Auzebosc, 10 juin 2023, Auzebosc.

Auzebosc,Seine-Maritime

Le quatuor d’accordéons du Conservatoire de musique de la Communauté de Communes Yvetot Normandie vous donne rendez-vous pour un concert à l’église d’Auzebosc. La programmation tournera autour de Piazzola, Morricone, Lavilliers, Kondo, Gainsbourg… La première partie sera assurée par les élèves de la classe d’accordéon..

2023-06-10 à 18:30:00

Auzebosc 76190 Seine-Maritime Normandie



The accordion quartet from the Conservatoire de Musique de la Communauté de Communes Yvetot Normandie invites you to a concert at the church in Auzebosc. The program will revolve around Piazzola, Morricone, Lavilliers, Kondo, Gainsbourg? The opening act will be the accordion class.

El cuarteto de acordeones del Conservatoire de Musique de la Communauté de Communes Yvetot Normandie ofrecerá un concierto en la iglesia de Auzebosc. El programa incluirá obras de Piazzola, Morricone, Lavilliers, Kondo, Gainsbourg? Abrirán el concierto los alumnos de la clase de acordeón.

Das Akkordeonquartett des Conservatoire de musique de la Communauté de Communes Yvetot Normandie lädt Sie zu einem Konzert in der Kirche von Auzebosc ein. Das Programm dreht sich um Piazzola, Morricone, Lavilliers, Kondo, Gainsbourg? Der erste Teil des Konzerts wird von den Schülern der Akkordeonklasse bestritten.

