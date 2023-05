Les défis de la nature La Bichotterie, 31 mai 2023, Auzebosc.

A travers un jeu en équipes, affrontez d’autres familles pour devenir les rois de la nature. À chaque nouveau défi, c’est une nouvelle facette de la faune et de la flore que vous découvrirez en compagnie du CHENE. Croyez en vos équipiers, en la chance de votre dé et surtout… dans votre créativité pour triompher !

Pour toute la famille, enfants à partir de 4 ans. Parcours d’environ 4 km..

2023-05-31 à 14:30:00 ; fin : 2023-05-31 16:00:00. .

La Bichotterie

Auzebosc 76190 Seine-Maritime Normandie



Through a game in teams, compete with other families to become the kings of nature. With each new challenge, you will discover a new facet of the fauna and flora in the company of the CHENE. Believe in your teammates, in the luck of your dice and above all? in your creativity to triumph!

For the whole family, children from 4 years old. Course of about 4 km.

A través de un juego en equipo, compita con otras familias para convertirse en los reyes de la naturaleza. Con cada nuevo desafío, descubrirás una nueva faceta de la fauna y la flora en compañía de la CHENE. Confía en tus compañeros de equipo, en la suerte de tus dados y sobre todo… ¡en tu creatividad para ganar!

Para toda la familia, niños a partir de 4 años. Recorrido de unos 4 km.

Treten Sie in einem Teamspiel gegen andere Familien an, um die Könige der Natur zu werden. Bei jeder neuen Herausforderung entdecken Sie eine neue Facette der Flora und Fauna, die Sie mit der EICHE entdecken können. Glaubt an eure Teamkollegen, an euer Würfelglück und vor allem an eure Kreativität, um zu gewinnen!

Für die ganze Familie, Kinder ab 4 Jahren. Die Strecke ist etwa 4 km lang.

Mise à jour le 2023-04-18 par Normandie Tourisme / Seine-Maritime Attractivité