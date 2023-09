Les « 48 h Nature », rendez-vous avec la nature qui vous entoure ! AUZANCES Auzances, 30 septembre 2023, Auzances.

Auzances,Creuse

Richesse de la biodiversité en forêt creusoise!

Lors d’une balade en forêt, équipés de jumelles, nous observerons les oiseaux forestiers, suivrons les traces et indices du chevreuil, blaireau, héron cendré…

Le chemin nous mènera au bord d’un étang, avec de la chance et du silence, nous pourrons peut-être apercevoir un martin pêcheur.

Nous vous attendons équipés d’une tenue adaptée, eau, jumelles pour cheminer tranquillement sur un chemin forestier.

!Inscription obligatoire!

0555619587

contact@cpiepayscreusois.com

Tous publics.

2023-09-30 fin : 2023-09-30 17:00:00. EUR.

Auzances 23700 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Rich biodiversity in the Creuse forest!

During a forest walk, equipped with binoculars, we’ll observe forest birds, follow the tracks and clues of deer, badgers, grey herons?

The path will take us to the edge of a pond, where, if we’re lucky and quiet, we might catch a glimpse of a kingfisher.

We’ll be waiting for you, equipped with appropriate clothing, water and binoculars, to take a leisurely stroll along a forest path.

registration required!

0555619587

contact@cpiepayscreusois.com

General public

Rica biodiversidad en el bosque de Creuse

Durante un paseo por el bosque, equipados con prismáticos, observaremos aves forestales, seguiremos las huellas y señales de ciervos, tejones, garzas reales..

El sendero nos llevará hasta la orilla de un estanque y, si tenemos suerte y estamos tranquilos, quizá podamos ver algún martín pescador.

Le estaremos esperando, equipados con ropa adecuada, agua y prismáticos, para dar un tranquilo paseo por un sendero forestal.

inscripción obligatoria

0555619587

contact@cpiepayscreusois.com

Público en general

Biodiversitätsreichtum im Wald von Creusoise!

Bei einem Waldspaziergang beobachten wir mit Ferngläsern ausgerüstet Waldvögel, folgen den Spuren und Hinweisen von Rehen, Dachsen, Graureihern?

Der Weg führt uns an einen Teich, wo wir mit etwas Glück und Ruhe vielleicht einen Eisvogel erspähen können.

Wir erwarten Sie mit geeigneter Kleidung, Wasser und Fernglas, um einen ruhigen Waldweg entlang zu wandern.

eine Anmeldung ist erforderlich!

0555619587

contact@cpiepayscreusois.com

Alle öffentlichen

Mise à jour le 2023-09-14 par Marche et Combraille en Aquitaine