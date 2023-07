Fête à Auzances Auzances, 29 juillet 2023, Auzances.

Auzances,Creuse

FÊTE à AUZANCES

-Samedi 29 juillet-

11h : Jeux pour enfants au stade, jeux divers gratuits

12h : Buvette, snacking au stade

13h : Bubble foot et foot glisse au stade (2€ par personne)

23h : Bal du comité gratuit; animé par Ultrason à la salle des fêtes

-Dimanche 30 juillet-

15h : Défilé des chars et chars fleuris, bandas, danseuses Brésiliennes, mascottes

19h : Soirée musicale à la Place du Monument animé par Jean-Lo; Karaoké, blindtest, quiz, buvette

-Lundi 31 juillet-

23h : Feu d’artifice au stade.

2023-07-29 fin : 2023-07-31 . .

Auzances 23700 Creuse Nouvelle-Aquitaine



PARTY IN AUZANCES

-Saturday, July 29th

11am: Children’s games at the stadium, various free games

12pm: refreshments and snacks at the stadium

1pm: Bubble soccer and sliding soccer at the stadium (2? per person)

11pm: Free committee ball with Ultrason at the village hall

-Sunday, July 30

3pm: Parade of floats and floral floats, bandas, Brazilian dancers, mascots

7pm: Musical evening at Place du Monument hosted by Jean-Lo; Karaoke, blindtest, quiz, refreshment bar

-Monday July 31st-

11pm: Fireworks at the stadium

FESTIVAL en AUZANCES

-Sábado 29 de julio-

11h: Juegos infantiles en el estadio, varios juegos gratuitos

12h: Refrescos y tentempiés en el estadio

13.00 h: Fútbol burbuja y fútbol deslizante en el estadio (2? por persona)

23.00 h: Baile del comité gratuito, amenizado por Ultrason en la sala del pueblo

-Domingo 30 de julio

15.00 h: Desfile de carrozas y carrozas florales, bandas, bailarines brasileños, mascotas

19.00 h: velada musical en la plaza del Monumento a cargo de Jean-Lo; karaoke, prueba de ceguera, concurso de preguntas y respuestas, bar de refrescos

-Lunes 31 de julio

23.00 h: Fuegos artificiales en el estadio

FEST in AUZANCES

-Samstag, 29. Julit-

11 Uhr: Spiele für Kinder im Stadion, verschiedene Spiele kostenlos

12 Uhr: Getränke und Snacks im Stadion

13 Uhr: Bubble-Fußball und Fußballgleiten im Stadion (2? pro Person)

23 Uhr: Kostenloser Ball des Komitees, begleitet von Ultrason im Festsaal

-Sonntag, 30. Juli

15h : Umzug der Festwagen und Blumenwagen, Bandas, brasilianische Tänzerinnen, Maskottchen

19 Uhr: Musikalischer Abend auf der Place du Monument unter der Leitung von Jean-Lo; Karaoke, Blindtest, Quiz, Getränkeausschank

-Montag, 31. Juli

23 Uhr: Feuerwerk im Stadion

Mise à jour le 2023-07-13 par Marche et Combraille en Aquitaine