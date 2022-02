Auxy fête mardi gras Auxy Auxy Catégorie d’évènement: Auxy

Auxy fête mardi gras Auxy, 5 mars 2022, Auxy. Auxy fête mardi gras

Auxy, le samedi 5 mars à 14:00

Auxy fête mardi gras. Défilé, crêpes et boissons attendent les participants. Application des mesures sanitaires en vigueur. Auxy fête mardi gras Auxy Place de l’Église, Auxy Auxy

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-05T14:00:00 2022-03-05T16:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Auxy Autres Lieu Auxy Adresse Place de l'Église, Auxy Ville Auxy lieuville Auxy Auxy

Auxy Auxy https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/auxy/

Auxy fête mardi gras Auxy 2022-03-05 was last modified: by Auxy fête mardi gras Auxy Auxy 5 mars 2022 Auxy Auxy Auxy

Auxy