Auxy Salle des fêtes d'Auxy Auxy Auxy en fête Salle des fêtes d’Auxy Auxy Catégorie d’évènement: Auxy

Auxy en fête Salle des fêtes d’Auxy, 11 septembre 2021, Auxy. Auxy en fête

Salle des fêtes d’Auxy, le samedi 11 septembre à 15:00

Aires de jeux gonflables gratuites pour les enfants de la commune de 4 à 11 ans. 7 euros pour les enfants résidant hors de la commune. Il y aura des jeux aquatiques (prévoir un maillot de bain) et des jeux géants. Parcours du petit pompier pour les enfants. Repas et collations sur place. Feu d’artifice vers 21h30 Auxy en fête Salle des fêtes d’Auxy Auxy Auxy

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-11T15:00:00 2021-09-11T21:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Auxy Autres Lieu Salle des fêtes d'Auxy Adresse Auxy Ville Auxy lieuville Salle des fêtes d'Auxy Auxy