Côte-dOr Auxonne . EUR 30 Ateliers pêche pour les enfants âgés de 8 à 11 ans avec La Gaule Auxonnaise.

-Initiation à la pêche au coup

-Découverte du règlement de pêche, des règles de sécurité

-Sensibilisation sur le milieu aquatique et l’environnement. 12 sessions de 2h30, le mercredi après-midi de 14h à 16h30

1ère session le 05 avril puis toutes les deux semaines, dernière saison le 11 octobre. Conditions : être âgé de 8 à 11 ans et acquitter une cotisation de 30€ comprenant la carte de pêche. Nombre de places limité à 10 enfants.

Renseignements au 06 22 71 44 94 appmaauxonne@gmail.com appmaauxonne@gmail.com Auxonne

