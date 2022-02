Auxiliaires et ravageurs : visite guidée pour mieux les connaître ! Le verger de sauvegarde Cognac-la-Forêt Catégories d’évènement: Cognac-la-Forêt

Haute-Vienne

Auxiliaires et ravageurs : visite guidée pour mieux les connaître ! Le verger de sauvegarde, 4 juin 2022, Cognac-la-Forêt. Auxiliaires et ravageurs : visite guidée pour mieux les connaître !

Le verger de sauvegarde, le samedi 4 juin à 14:00 Entrée libre

Les auxiliaires sont indispensables pour freiner le développement des ravageurs. Comment favoriser leur présence dans nos jardins, nos vergers. Suivez attentivement la visite commentée ! Le verger de sauvegarde Après le cimetière sur la D 209, 87310 Cognac-la-Forêt, Haute-Vienne, Nouvelle-Aquitaine Cognac-la-Forêt Haute-Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T14:00:00 2022-06-04T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Cognac-la-Forêt, Haute-Vienne Autres Lieu Le verger de sauvegarde Adresse Après le cimetière sur la D 209, 87310 Cognac-la-Forêt, Haute-Vienne, Nouvelle-Aquitaine Ville Cognac-la-Forêt lieuville Le verger de sauvegarde Cognac-la-Forêt Departement Haute-Vienne

Le verger de sauvegarde Cognac-la-Forêt Haute-Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cognac-la-foret/

Auxiliaires et ravageurs : visite guidée pour mieux les connaître ! Le verger de sauvegarde 2022-06-04 was last modified: by Auxiliaires et ravageurs : visite guidée pour mieux les connaître ! Le verger de sauvegarde Le verger de sauvegarde 4 juin 2022 Cognac-la-Forêt Le verger de sauvegarde Cognac-la-Forêt

Cognac-la-Forêt Haute-Vienne