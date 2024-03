auxiliaires des jardins jardin de la résidence séniors Baugé, samedi 1 juin 2024.

auxiliaires des jardins A l’occasion des RDV aux jardins, venez découvrir la gestion douce du jardin ou comment accueillir la biodiversité. Vous pourrez fabriquer de quoi accueillir ces précieuses aides du jardinier. Samedi 1 juin, 14h00 jardin de la résidence séniors 15 places – Prévoir chaussures et vêtements adaptés à la météo

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T14:00:00+02:00 – 2024-06-01T17:00:00+02:00

Fin : 2024-06-01T14:00:00+02:00 – 2024-06-01T17:00:00+02:00

famille – à partir de 8 ans

En partenariat avec le CPIE 72

jardin de la résidence séniors – 3 place de la croix Orée – Baugé 49150 BAUGE EN ANJOU Baugé 49150 Maine-et-Loire Pays de la Loire 02 41 84 12 12 [{« type »: « phone », « value »: « 02 43 45 83 38 »}] La Résidence Saint François située place de la Croix Orée est un habitat inclusif favorisant le vivre ensemble. Elle est constituée de 14 logements dont 9 sont occupés par des personnes séniors qui bénéficient d’espaces intérieurs et extérieurs partagés et d’animations. parking sur la place du marché

©CPIE72