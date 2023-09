Foire Saint Simon Auxi le chateau Auxi-le-Château Catégories d’Évènement: Auxi-le-Château

Pas-de-Calais Foire Saint Simon Auxi le chateau Auxi-le-Château, 21 octobre 2023, Auxi-le-Château. Foire Saint Simon Samedi 21 octobre, 09h00 Auxi le chateau Le comité Canche-Authie sera présent à la Foire Saint Simon d’Auxi-le-Chateau le 21 octobre.

Les élus proposeront aux visiteurs de déguster des smoothies mystères et les enfants pourront réaliser eux-même leur smoothie à l’aide de notre smoothyclette. Auxi le chateau Auxi le chateau Auxi-le-Château 62390 Pas-de-Calais Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Détails
Catégories d'Évènement:
Auxi-le-Château, Pas-de-Calais

Lieu
Auxi le chateau

Adresse
Auxi le chateau

Ville
Auxi-le-Château

Departement
Pas-de-Calais

