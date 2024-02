Auxerroises de cœur et d’action Abbaye Saint-Germain Auxerre, samedi 2 mars 2024.

Dans le cadre de la Journée nationale pour le droits des femmes, le PhotoClub Auxerrois propose une exposition photographique afin de mettre en lumière des auxerroises qui réalisent ou ont réalisé une action qui sort de l’ordinaire, et qui peuvent de ce fait susciter admiration et inspiration. Chaque portrait montre une histoire unique mais ensemble ils forment un hommage collectif aux femmes auxerroises, à leur diversité et à leur engagement dans la vie locale et/ou citoyenne. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-02 14:00:00

fin : 2024-03-24 17:00:00

Abbaye Saint-Germain 2bis Place Saint Germain

Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté contact@photoclub-auxerrois.fr

L'événement Auxerroises de cœur et d'action Auxerre a été mis à jour le 2024-02-09