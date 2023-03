Fleurs de Vigne Auxerre Auxerre Catégories d’Évènement: Auxerre

Yonne Auxerre . EUR Fleurs de Vigne, le festival des vins de Chablis et du Grand Auxerrois investira les quais de l’Yonne à Auxerre le dimanche 28 mai 2023. Véritable parcours gourmand, Fleurs de Vigne est le rendez-vous incontournable pour tout épicurien. Les différentes appellations viticoles de l’Yonne seront mises à l’honneur à travers les vignerons et négociants présents pour faire déguster leurs vins.

A leurs côtés, des producteurs locaux proposeront une restauration aux couleurs du terroir.

Pour que l’expérience soit complète, de nombreuses animations jalonneront la journée : défilé des confréries viticoles, jeux d’accords mets/vins, initiations à la dégustation, démonstrations culinaires, visites guidées, animations musicales…

L’acquisition du verre Fleurs de vigne (6 €) permettra d’accéder à la dégustation des vins. Les verres seront disponibles en prévente à l’Office du Tourisme d’Auxerre et le 28 mai à l’entrée de la manifestation. +33 3 86 52 06 19 https://www.fleursdevigne.fr/ Auxerre

