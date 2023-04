Visite guidée – Le tour d’Auxerre en 80 minutes 7, place de l’Hôtel de Ville Auxerre Catégories d’Évènement: Auxerre

Yonne

Visite guidée – Le tour d’Auxerre en 80 minutes 7, place de l’Hôtel de Ville, 15 avril 2023, Auxerre. .

2023-04-15 à ; fin : 2023-04-15 16:30:00. EUR.

7, place de l’Hôtel de Ville Office de tourisme de l’Auxerrois

Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

Mise à jour le 2023-04-07 par COORDINATION YONNE

Détails Catégories d’Évènement: Auxerre, Yonne Autres Lieu 7, place de l’Hôtel de Ville Adresse 7, place de l’Hôtel de Ville Office de tourisme de l'Auxerrois Ville Auxerre Departement Yonne Lieu Ville 7, place de l’Hôtel de Ville Auxerre

7, place de l’Hôtel de Ville Auxerre Yonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/auxerre/

Visite guidée – Le tour d’Auxerre en 80 minutes 7, place de l’Hôtel de Ville 2023-04-15 was last modified: by Visite guidée – Le tour d’Auxerre en 80 minutes 7, place de l’Hôtel de Ville 7, place de l’Hôtel de Ville 15 avril 2023 7 Place de l'Hôtel de Ville Auxerre

Auxerre Yonne