Auxerre sous les étoiles Office de Tourisme Auxerre Catégories d’Évènement: Auxerre

Yonne

Auxerre sous les étoiles Office de Tourisme, 22 avril 2023, Auxerre . Auxerre sous les étoiles 7 Place de l’Hôtel de Ville Office de Tourisme Auxerre Yonne Office de Tourisme 7 Place de l’Hôtel de Ville

2023-04-22 – 2023-04-22

Office de Tourisme 7 Place de l’Hôtel de Ville

Auxerre

Yonne 5 5 EUR Savez-vous déchiffrer le cadran astronomique de la ville d’Auxerre ? Récupérez vos jumelles à l’office de tourisme et partez explorer les bâtiments emblématiques d’Auxerre à la recherche de nos trésors astronomiques. Une pièce d’identité sera demandée pour se prémunir des vols de matériel. info@ot-auxerre.fr https://www.ot-auxerre.fr/ Office de Tourisme 7 Place de l’Hôtel de Ville Auxerre

dernière mise à jour : 2023-03-03 par

Détails Catégories d’Évènement: Auxerre, Yonne Autres Lieu Auxerre Adresse Auxerre Yonne Office de Tourisme 7 Place de l'Hôtel de Ville Ville Auxerre Departement Yonne Lieu Ville Office de Tourisme 7 Place de l'Hôtel de Ville Auxerre

Auxerre Auxerre Yonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/auxerre /

Auxerre sous les étoiles Office de Tourisme 2023-04-22 was last modified: by Auxerre sous les étoiles Office de Tourisme Auxerre 22 avril 2023 7 Place de l'Hôtel de Ville Office de tourisme Auxerre Yonne Office de Tourisme Auxerre Yonne

Auxerre Yonne